O Jacareí joga seu futuro na temporada 2026 neste sábado (18), quando visita o São Caetano, a partir das 15h, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pelo jogo de volta das quartas de final da Série A-4 do Campeonato Paulista de 2026.

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No jogo de ida, no estádio Du Cambusano, o Jacaré do Vale teve chances, mas ficou no empate por 0 a 0 contra o Azulão. Agora como o time do ABC tem melhor campanha, os jacareienses precisam vencer para se classificarem.