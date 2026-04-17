O Jacareí joga seu futuro na temporada 2026 neste sábado (18), quando visita o São Caetano, a partir das 15h, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pelo jogo de volta das quartas de final da Série A-4 do Campeonato Paulista de 2026.
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No jogo de ida, no estádio Du Cambusano, o Jacaré do Vale teve chances, mas ficou no empate por 0 a 0 contra o Azulão. Agora como o time do ABC tem melhor campanha, os jacareienses precisam vencer para se classificarem.
Assim, qualquer outro resultado garante a vaga do São Caetano. Na primeira fase, em Jacareí, os times já haviam empatado por 0 a 0, na terceira rodada, e um novo resultado desse irá eliminar os comandados do técnico Augusto Sobrinho.
Por isso, tem que vencer para seguir na temporada e não acabar o ano de forma precoce. Atuando como Atlético Joseense até o ano passado, essa é a primeira temporada da equipe como Jacareí Futebol Clube. E, para seguir vivo em 2026, tem que eliminar um time que, em outros tempos, já foi campeão paulista e vice-campeão brasileiro duas vezes e vice-campeão da Libertadores.