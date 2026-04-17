O Manthiqueira de Guaratinguetá inicia sua participação no Campeonato Paulista da Quinta Divisão na tarde deste sábado (18), quando visita o Mauá, a partir das 15h, no estádio Pedro Benedetti, em Mauá, na Grande São Paulo.
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Agora, a Laranja Mecânica volta a iniciar uma nova temporada em busca do acesso, para voltar aos bons tempos. Novamente, a equipe terá como técnico o fundador da equipe, Dado Oliveira, que já vem trabalhando na preparação do elenco.
“A gente está ainda em formação. Temos um time-base mas ainda vamos trazer alguns atletas que estão em outros campeonatos que estão por terminar”, disse Dado a OVALE.
O Manthiqueira está no grupo 4, que também tem Mauaense, Barcelona Capela, IAC e União Mogi. Nesta primeira fase, os times se enfrentam em turno e returno, com dez jogos para cada. Os quatro primeiros colocados avançam para a segunda fase.
Apenas campeão e vice conquistam o acesso para a Série A-4 do ano seguinte. Em casa, o primeiro jogo da Laranja Mecânica será no outro sábado, dia 25, quando recebe o União Mogi, às 15h, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. E os ingressos já têm preços definidos: R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia.