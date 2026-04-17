O Manthiqueira de Guaratinguetá inicia sua participação no Campeonato Paulista da Quinta Divisão na tarde deste sábado (18), quando visita o Mauá, a partir das 15h, no estádio Pedro Benedetti, em Mauá, na Grande São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Agora, a Laranja Mecânica volta a iniciar uma nova temporada em busca do acesso, para voltar aos bons tempos. Novamente, a equipe terá como técnico o fundador da equipe, Dado Oliveira, que já vem trabalhando na preparação do elenco.