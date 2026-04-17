A vivência “Manhã em Manada” reuniu mulheres em uma proposta voltada ao autoconhecimento e à conexão emocional por meio da interação com cavalos. A atividade aconteceu no sábado, 11 de abril de 2026, e foi conduzida com foco no desenvolvimento pessoal em contato com a natureza.

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O encontro foi promovido pela Humanada, em parceria com a Madora e o Espaço Germana. A iniciativa utilizou a terapia assistida com cavalos como ferramenta para estimular escuta ativa, presença e reflexão, criando um ambiente propício para o fortalecimento emocional das participantes.