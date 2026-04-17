A vivência “Manhã em Manada” reuniu mulheres em uma proposta voltada ao autoconhecimento e à conexão emocional por meio da interação com cavalos. A atividade aconteceu no sábado, 11 de abril de 2026, e foi conduzida com foco no desenvolvimento pessoal em contato com a natureza.
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O encontro foi promovido pela Humanada, em parceria com a Madora e o Espaço Germana. A iniciativa utilizou a terapia assistida com cavalos como ferramenta para estimular escuta ativa, presença e reflexão, criando um ambiente propício para o fortalecimento emocional das participantes.
Durante a vivência, os cavalos atuaram como facilitadores no processo de reconexão, contribuindo para que as participantes explorassem sentimentos e comportamentos de forma mais consciente. A proposta destacou a sensibilidade dos animais e a importância desse tipo de abordagem no desenvolvimento humano.
Realizado em um espaço acolhedor, o evento reforçou a relevância de iniciativas voltadas ao bem-estar e à saúde emocional, especialmente em grupos femininos, que buscam momentos de pausa e reconexão no dia a dia.
Uma nova edição da “Manhã em Manada” já está programada para o dia 16 de maio de 2026. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (12) 98117-8782 ou pelo perfil no Instagram @humanadaoficial.