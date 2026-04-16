Sem sessões
A Câmara de São José dos Campos não irá realizar nenhuma sessão ordinária na próxima semana.
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Terça-feira
A primeira sessão da semana, que seria na terça-feira (21), já não seria realizada devido ao feriado de Tiradentes.
Quinta-feira
A segunda sessão seria na quinta-feira (23), mas os vereadores decidiram, por unanimidade, não realizá-la - virou costume na Câmara não realizar sessões nas semanas com feriado.
Votação
O pedido de supressão da sessão do dia 23 foi feito nessa quinta-feira (16) pelo vereador Zé Luís (PSD), que é o líder do governo na Câmara, e aprovado pelos demais parlamentares.