Sem sessões

A Câmara de São José dos Campos não irá realizar nenhuma sessão ordinária na próxima semana.

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Terça-feira

A primeira sessão da semana, que seria na terça-feira (21), já não seria realizada devido ao feriado de Tiradentes.