Uma criança de 7 anos foi salva por policiais militares após se engasgar com uma moeda e apresentar sinais graves de asfixia. O caso aconteceu na terça-feira (14), quando a vítima chegou a uma base da corporação sem conseguir respirar, em estado crítico, exigindo atendimento imediato.
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O episódio foi registrado em Glória d’Oeste, a 308 quilômetros de Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar de Mato Grosso, a criança estava em casa assistindo televisão quando engoliu a moeda. Em desespero, ela procurou os pais no quintal já com dificuldade respiratória. A mãe, então, levou o filho às pressas até a base policial da comunidade de Monte Castelo.
No local, os policiais iniciaram manobras de desobstrução das vias aéreas utilizando a técnica de Heimlich. Como não houve sucesso inicial, a equipe adotou procedimentos emergenciais, posicionando a criança de cabeça para baixo e realizando tapotagens nas costas, além da tentativa de retirada manual do objeto.
A intervenção permitiu que a vítima voltasse a respirar e recuperasse parcialmente a consciência, embora a moeda ainda permanecesse alojada. Diante da gravidade, a criança foi encaminhada à unidade de saúde do município para avaliação médica.
Em seguida, houve transferência urgente para o Hospital Regional de Cáceres, onde o objeto foi removido por meio de endoscopia digestiva alta. A moeda retirada era de um real, e o procedimento eliminou o risco imediato à vida da criança.
Segundo a Polícia Militar, a rapidez no atendimento foi fundamental para evitar um desfecho fatal. Situações de engasgo em crianças podem evoluir rapidamente para parada respiratória, o que torna essencial a ação imediata em casos semelhantes.