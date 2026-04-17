Uma criança de 7 anos foi salva por policiais militares após se engasgar com uma moeda e apresentar sinais graves de asfixia. O caso aconteceu na terça-feira (14), quando a vítima chegou a uma base da corporação sem conseguir respirar, em estado crítico, exigindo atendimento imediato.

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O episódio foi registrado em Glória d’Oeste, a 308 quilômetros de Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar de Mato Grosso, a criança estava em casa assistindo televisão quando engoliu a moeda. Em desespero, ela procurou os pais no quintal já com dificuldade respiratória. A mãe, então, levou o filho às pressas até a base policial da comunidade de Monte Castelo.