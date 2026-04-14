14 de abril de 2026
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URGENTE

AGORA: motorista destrói carro em poste em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Carro ficou destruído
Carro ficou destruído

Um grave acidente foi registrado na noite desta terça-feira, 14, na Avenida Eduardo Cury, em São José dos Campos. A ocorrência foi nas proximidades da ponte estaiada, um dos principais acessos entre a região central e o bairro Urbanova, na zona oeste da cidade.

De acordo com informações apuradas no local, o motorista de um veículo de luxo teria perdido o controle da direção e colidido violentamente contra um poste. Com o impacto, a estrutura foi completamente destruída, e o carro ficou prensado entre o poste e uma parede.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento da ocorrência. Até o momento, não há confirmação sobre vítimas feridas.

O acidente causou transtornos no trânsito da região. A via, que é uma das principais ligações entre o centro e o Urbanova, registrou lentidão durante o atendimento da ocorrência, que se estendeu até por volta das 22h30.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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