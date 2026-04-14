Um grave acidente foi registrado na noite desta terça-feira, 14, na Avenida Eduardo Cury, em São José dos Campos. A ocorrência foi nas proximidades da ponte estaiada, um dos principais acessos entre a região central e o bairro Urbanova, na zona oeste da cidade.

De acordo com informações apuradas no local, o motorista de um veículo de luxo teria perdido o controle da direção e colidido violentamente contra um poste. Com o impacto, a estrutura foi completamente destruída, e o carro ficou prensado entre o poste e uma parede.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento da ocorrência. Até o momento, não há confirmação sobre vítimas feridas.