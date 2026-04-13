A morte do médico Raffaele Sciammarella Sobrinho, de 66 anos, ocorrida no domingo (12), continua repercutindo e gerando comoção entre pacientes e moradores de Jacareí, São José dos Campos e região.
Em uma onda de homenagens nas redes sociais, relatos destacam o legado do endocrinologista, reconhecido pela atuação na área de endocrinologia e metabologia.
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O corpo do médico foi velado e cremado nesta segunda-feira (13), às 15h, no crematório Campo das Oliveiras.
Mensagens emocionam nas redes
Pacientes que passaram por atendimento com o médico compartilharam mensagens de despedida, ressaltando não apenas a competência profissional, mas também o lado humano de Raffaele.
“Excelente profissional, sempre muito atencioso. Que Deus o receba em seus braços”, escreveu um familiar de paciente.
“Muito triste. Um ser humano especial, educado e dedicado. Vai fazer muita falta”, publicou outra paciente.
Também há relatos de pessoas que acompanharam tratamentos por anos. “Fui paciente dele por muito tempo. Sempre fui atendida com calma e cuidado. Ele marcou minha vida”, afirmou uma internauta.
Outros depoimentos reforçam o impacto do médico na vida de famílias da região. “Cuidou muito bem da minha filha. Um médico humano e atencioso”, disse uma moradora.