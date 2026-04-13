A morte do médico Raffaele Sciammarella Sobrinho, de 66 anos, ocorrida no domingo (12), continua repercutindo e gerando comoção entre pacientes e moradores de Jacareí, São José dos Campos e região.

Em uma onda de homenagens nas redes sociais, relatos destacam o legado do endocrinologista, reconhecido pela atuação na área de endocrinologia e metabologia.

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