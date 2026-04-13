A estreia da terceira temporada da série Os Outros, disponibilizada na última sexta-feira (9) no Globoplay, também representa um avanço para o setor audiovisual em São José dos Campos. Parte das gravações foi realizada no distrito de São Francisco Xavier, com apoio institucional da SJC Film Commission.
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O órgão, responsável por intermediar autorizações e oferecer suporte logístico às produções, atuou diretamente nas filmagens ocorridas em maio de 2025. Durante o período, mais de 100 profissionais — entre elenco, equipe técnica e produção — se hospedaram em pousadas da região, movimentando a economia local e fortalecendo o turismo no distrito.
Além das cenas na área serrana, a produção também utilizou locações na região do Anel Viário, área central da cidade. A diversidade de cenários reforça o potencial do município como polo para produções audiovisuais.
Criada pela Prefeitura em parceria com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, a SJC Film Commission integra o Plano de Gestão 2025-2028 e tem como objetivo atrair produções de cinema, televisão e streaming para a cidade. Desde sua implementação, já foram emitidas 15 autorizações, incluindo projetos vinculados a plataformas como o próprio Globoplay e a Netflix.
Nova fase da série
Na terceira temporada, Os Outros abandona o ambiente urbano das fases anteriores e passa a explorar o cotidiano no campo, aprofundando conflitos de convivência entre vizinhos em um cenário mais isolado. O elenco reúne nomes como Adriana Esteves, Lázaro Ramos, Letícia Colin e Mariana Lima, entre outros.
As gravações em São Francisco Xavier duraram cerca de duas semanas. A produção também passou por Visconde de Mauá e pelo Parque Estadual da Pedra Selada, no estado do Rio de Janeiro, antes de seguir para novas etapas na capital fluminense.
Segundo o produtor de arte Moa Batsow, em declaração ao Gshow, a ambientação da casa de um dos personagens foi pensada para integrar elementos naturais ao espaço interno, com uso de pedra, madeira de demolição e grandes áreas de vidro, valorizando a paisagem serrana.
Após as gravações externas, a equipe ainda cumpriu sete semanas de filmagens no Rio de Janeiro e outras seis semanas em estúdio, onde foram recriados os ambientes internos das locações utilizadas ao longo da temporada.