A estreia da terceira temporada da série Os Outros, disponibilizada na última sexta-feira (9) no Globoplay, também representa um avanço para o setor audiovisual em São José dos Campos. Parte das gravações foi realizada no distrito de São Francisco Xavier, com apoio institucional da SJC Film Commission.

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O órgão, responsável por intermediar autorizações e oferecer suporte logístico às produções, atuou diretamente nas filmagens ocorridas em maio de 2025. Durante o período, mais de 100 profissionais — entre elenco, equipe técnica e produção — se hospedaram em pousadas da região, movimentando a economia local e fortalecendo o turismo no distrito.