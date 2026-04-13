O prefeito de Cruzeiro, Kleber Silveira (PL), disse que a cidade disputa com Caçapava a instalação da nova fábrica da Coca-Cola em São Paulo. O investimento previsto é de R$ 1 bilhão, com geração de centenas de empregos.
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A declaração foi feita no sábado (11), durante participação do prefeito no Cruzeiro Podcast, entrevista disponível no Youtube.
Kleber disse que a cidade recebeu engenheiros da Coca-Cola no dia 10 de março, para uma visita técnica que durou praticamente o dia todo, além de reuniões posteriores por videoconferência.
“Até o final de abril deve sair essa decisão da Coca-Cola. Estamos com os pés no chão, mas estamos na disputa. Fizemos nosso trabalho, mostramos a infraestrutura, eles passaram praticamente o dia todo aqui. Nosso trabalho foi bem feito e a cidade foi mostrada tecnicamente”, afirmou o prefeito de Cruzeiro.
Um dos principais diferenciais de Cruzeiro, segundo o prefeito, é a disponibilidade de recursos hídricos. “Cruzeiro se destacou na questão hídrica”, afirmou Kleber, ressaltando que a oferta de água é um fator essencial para a instalação de uma fábrica do setor de bebidas.
No entanto, um dos pontos que teria gerado preocupação é a distância em relação à rodovia Presidente Dutra, considerada estratégica para a logística da futura unidade.
Cidades do Vale na disputa
Segundo Kleber, outra cidade do Vale do Paraíba que também estaria no páreo é Caçapava. De fato, Caçapava chegou a participar de conversas preliminares com representantes da empresa.
“O que deu para entender é que ficaram Cruzeiro e Caçapava para definir a instalação da fábrica”, afirmou. “Temos ponto forte em infraestrutura e um pouco mais fraco em logística, mas estamos com uma expectativa boa. Estamos brigando e no páreo”.
Até o final do ano passado, segundo prefeitos da região, três cidades estariam na disputa pela nova fábrica da Coca-Cola: Pindamonhangaba, Lorena e Queluz. Não se sabe se elas deixaram de interessar para a empresa ou se continuam no páreo para receber o investimento.
Jacareí foi descartada da briga, segundo revelou o prefeito Celso Florêncio (PL) em entrevista a OVALE. “Nossa cidade chegou a apresentar proposta, mas não seguimos nas tratativas finais”, afirmou.
Impulso na economia
O novo complexo industrial da Coca-Cola deve gerar centenas de empregos diretos e indiretos, movimentar o setor de serviços e impulsionar o PIB regional.
A expectativa é que a unidade se torne uma das mais modernas da América Latina, com uso intensivo de automação e inteligência artificial para aumentar a eficiência produtiva.
Outro lado
Oficialmente, a Coca-Cola não confirma quais cidades estão na disputa pela nova fábrica da empresa. Procurada nesta segunda-feira (13), a companhia disse que "segue em fase de análise para a implantação de uma nova unidade no estado de São Paulo".
"O projeto integra os planos de investimento da companhia, que busca o constante desenvolvimento de suas operações, sempre de forma alinhada ao avanço socioeconômico sustentável das regiões em que está presente", afirmou a Coca-Cola FEMSA Brasil.