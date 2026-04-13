O prefeito de Cruzeiro, Kleber Silveira (PL), disse que a cidade disputa com Caçapava a instalação da nova fábrica da Coca-Cola em São Paulo. O investimento previsto é de R$ 1 bilhão, com geração de centenas de empregos.

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A declaração foi feita no sábado (11), durante participação do prefeito no Cruzeiro Podcast, entrevista disponível no Youtube.