Um bolão de São José dos Campos, com cinco cotas faturou R$ 66.684,90 na noite desta terça-feira (14), ao acertar a segunda faixa de premiação no concurso 2380 da Timemania.
Ao todo, três apostas (as outras são de Palotina, no Paraná, e Osasco, na Grande São Paulo) acertaram os seis números. No entanto, ninguém conseguiu acertas as sete dezenas do prêmio principal, que ficou acumulado em R$ 19 milhões.
O joseense sortudo fez o jogo na Lotérica da Virada. Nesta noite, o time do coração sorteado na Timemania foi o Jacuipense (BA). E o próximo sorteio acontece na quinta-feira (16), a partir das 21h, em São Paulo.
Nesta terça, os números sorteados foram 47 54 56 60 64 65 79. Nesta loteria, ganha o prêmio principal quem acerta sete dezenas, em jogo único. Mas, quem acerta de três a seis dezenas também fatura algum valor, além da chance de acertar o time do coração.