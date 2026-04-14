A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (14), um homem de 45 anos suspeito de envolvimento em tentativa de homicídio em Caraguatatuba. A ação faz parte das investigações que apuram uma série de crimes contra a vida registrados recentemente no município.
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De acordo com a corporação, o investigado, identificado pelas iniciais D.L.G.C., foi localizado no bairro Tinga durante diligências conduzidas por equipes da Delegacia Sede. Contra ele havia um mandado de prisão expedido com base em elementos considerados relevantes para sua ligação com uma tentativa de homicídio ocorrida dias antes.
Após a abordagem, o suspeito foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.
Segundo a Polícia Civil, o caso investigado tem relação com uma sequência de crimes ligados a uma disputa entre grupos nos bairros Rio do Ouro e Tinga, que vem sendo tratada como prioridade pelas autoridades.
Durante a operação, também foi apreendida uma motocicleta supostamente utilizada pelo investigado. O veículo será submetido à perícia técnica como parte das investigações.
A Polícia Civil, através do delegado Rodolgo Augusto, informou que as apurações seguem em andamento, com o objetivo de esclarecer completamente os homicídios recentes, identificar outros envolvidos e combater a atuação de grupos criminosos na região.
A corporação reforça que a população pode colaborar com informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181 ou pelo site oficial da Secretaria de Segurança Pública.