A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (14), um homem de 45 anos suspeito de envolvimento em tentativa de homicídio em Caraguatatuba. A ação faz parte das investigações que apuram uma série de crimes contra a vida registrados recentemente no município.

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De acordo com a corporação, o investigado, identificado pelas iniciais D.L.G.C., foi localizado no bairro Tinga durante diligências conduzidas por equipes da Delegacia Sede. Contra ele havia um mandado de prisão expedido com base em elementos considerados relevantes para sua ligação com uma tentativa de homicídio ocorrida dias antes.