Um adolescente de 17 anos morreu após um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (14), em Pindamonhangaba.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Júlio César Soares Gonçalves.
O acidente aconteceu na Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, na altura do km 159. Segundo as informações apuradas, o jovem conduzia uma motocicleta no sentido Pindamonhangaba–Roseira quando colidiu contra a lateral de um veículo Hyundai Creta.
Com o impacto, o motociclista caiu na pista e deslizou pelo asfalto, sendo atingido por um caminhão que trafegava pelo local. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, que foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente. O corpo foi encaminhado para exame necroscópico.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será apurado pela Polícia Civil.