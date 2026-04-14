O Governo de São Paulo abriu consulta pública para a elaboração do primeiro Plano Estadual de Combate ao Lixo no Mar. A iniciativa busca reunir contribuições da sociedade para estruturar ações voltadas à redução da poluição marinha.

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A proposta foi desenvolvida pela Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística). Podem participar pessoas físicas e jurídicas, incluindo representantes do setor público, iniciativa privada, universidades e organizações da sociedade civil. As sugestões devem ser enviadas por formulário eletrônico disponível no site da secretaria, entre 13 de abril e 15 de maio.