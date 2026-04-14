Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o comportamento de um cachorro da raça pitbull após um ataque que terminou com a morte da própria cuidadora. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (14) e mobilizou equipes de emergência.

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A ocorrência foi registrada no povoado Cordeiro, na zona rural de Bacabal, no Maranhão. Segundo informações, o animal atacou a mulher dentro da residência, resultando na morte da vítima.