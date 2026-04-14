Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o comportamento de um cachorro da raça pitbull após um ataque que terminou com a morte da própria cuidadora. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (14) e mobilizou equipes de emergência.
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A ocorrência foi registrada no povoado Cordeiro, na zona rural de Bacabal, no Maranhão. Segundo informações, o animal atacou a mulher dentro da residência, resultando na morte da vítima.
No momento do ataque, o marido da cuidadora estava na casa e se abrigou no banheiro, de onde pedia ajuda de forma desesperada até a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. As circunstâncias do ocorrido devem ser apuradas pelas autoridades competentes.