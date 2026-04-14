Um homem foi preso suspeito de matar uma professora de 35 anos após uma discussão que terminou em agressão com faca. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
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O caso ocorreu na zona rural de São Gabriel, na localidade de Baixão dos Honoratos. A vítima foi identificada como Bárbara Pereira, e o suspeito, como Gildenor Nascimento, localizado e detido pela Polícia Militar.
De acordo com informações apuradas, a professora teria ido ao encontro do homem após saber que o pai havia sido agredido. Durante o episódio, ela acabou atingida com um golpe de faca na região da perna, próximo à virilha.
Bárbara sofreu intensa perda de sangue, foi encaminhada a uma unidade de saúde, mas morreu horas depois, por volta das 5h30 desta segunda-feira.
O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio. O crime provocou forte comoção e revolta entre moradores da comunidade.