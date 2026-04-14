A Justiça soltou Heitor Stetner, investigado pela morte de Matheus Helfstein, de 20 anos, em São José dos Campos. A decisão que gerou indignação na família da vítima e repercussão nas redes sociais.

A liberdade foi concedida nesta terça-feira (14), após o entendimento de que não há, neste momento, elementos suficientes para manter a prisão preventiva.

Matheus morreu após um grave acidente ocorrido na madrugada de 28 de setembro, na marginal da Via Dutra. Ele estava em um carro de aplicativo que foi atingido por uma BMW conduzida por Stetner.