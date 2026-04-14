A Justiça soltou Heitor Stetner, investigado pela morte de Matheus Helfstein, de 20 anos, em São José dos Campos. A decisão que gerou indignação na família da vítima e repercussão nas redes sociais.
A liberdade foi concedida nesta terça-feira (14), após o entendimento de que não há, neste momento, elementos suficientes para manter a prisão preventiva.
Matheus morreu após um grave acidente ocorrido na madrugada de 28 de setembro, na marginal da Via Dutra. Ele estava em um carro de aplicativo que foi atingido por uma BMW conduzida por Stetner.
Com a força do impacto, o jovem foi arremessado para fora do veículo e acabou sendo atropelado por outros carros que passavam pela rodovia.
Mãe de jovem morto se revolta
Nas redes sociais, a mãe da vítima, Isabela Helfstein, manifestou revolta com a decisão judicial e pediu apoio para dar visibilidade ao caso.
Em vídeo, ela relatou o impacto da perda e cobrou justiça.
“Estou indignada. Matou um menino, matou uma família inteira que tinha sonhos por ele”, afirmou.
Família de Matheus teme pelas testemunhas
A família também demonstrou preocupação com a segurança de testemunhas já ouvidas durante a investigação, diante da liberdade do investigado.
De acordo com as apurações, o motorista teria ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.
Testemunhas relataram que ele esteve em uma casa noturna horas antes do acidente.
Motorista estava a 166 km/h
Laudos técnicos indicam que o veículo percorreu mais de cinco quilômetros em poucos minutos, com velocidade média superior a 100 km/h, chegando a cerca de 166 km/h no momento da colisão.
O caso segue em tramitação na Justiça, e Stetner responderá ao processo em liberdade.