Os corpos de duas jovens, que estavam desaparecidas desde a última sexta-feira (10), foram encontrados na tarde desta terça-feira (14) em uma área de mata. O caso mobilizava familiares e amigos, que buscavam informações sobre o paradeiro das vítimas.
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A ocorrência foi registrada no povoado de Limoeiro, no litoral sul de Porto Seguro. As vítimas foram identificadas como Elen Santos da Silva, de 21 anos, e Tamara Martins Guimarães, de 23.
Segundo a Polícia Civil, as duas haviam sido vistas pela última vez após saírem juntas para um passeio na região de Corumbau. Desde então, não houve mais contato.
Durante as buscas, familiares chegaram a localizar a motocicleta de uma das jovens escondida, o que aumentou a preocupação sobre o desaparecimento.
As circunstâncias das mortes ainda não foram esclarecidas. A perícia técnica foi acionada e o caso segue sob investigação.