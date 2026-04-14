Os corpos de duas jovens, que estavam desaparecidas desde a última sexta-feira (10), foram encontrados na tarde desta terça-feira (14) em uma área de mata. O caso mobilizava familiares e amigos, que buscavam informações sobre o paradeiro das vítimas.

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A ocorrência foi registrada no povoado de Limoeiro, no litoral sul de Porto Seguro. As vítimas foram identificadas como Elen Santos da Silva, de 21 anos, e Tamara Martins Guimarães, de 23.