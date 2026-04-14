Um mergulhador de 42 anos morreu durante um trabalho de limpeza no casco de um navio em alto-mar, após descer sozinho para realizar o serviço. O corpo foi encontrado pouco depois por colegas, já sem sinais de reação.
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O caso ocorreu nas proximidades de Paranaguá, no litoral do Paraná. A vítima foi identificada como Fernando de Freitas Maceno, que atuava na atividade de manutenção subaquática.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas pelos trabalhadores que estavam na embarcação. Segundo relatos, as condições do mar eram desfavoráveis, com forte ondulação, o que levou o grupo a interromper temporariamente o serviço.
Mesmo diante do cenário, Fernando, considerado o mais experiente da equipe, decidiu retomar a limpeza sozinho. Instantes depois, os colegas visualizaram o corpo boiando, com sinais de sangramento na cabeça e em outras partes do corpo. A escova de metal utilizada no equipamento de limpeza também foi encontrada danificada.
O mergulhador foi retirado da água e levado até a região de marinas de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná.
Em nota, a empresa VSP Offshore lamentou a morte e destacou o profissionalismo do funcionário, descrito como experiente e respeitado pela equipe. Fernando deixa esposa e uma filha.