14 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Mergulhador morre aos 42 anos ao limpar casco de navio

Por Da Redação | Paranaguá (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Fernando de Freitas Maceno
Fernando de Freitas Maceno

Um mergulhador de 42 anos morreu durante um trabalho de limpeza no casco de um navio em alto-mar, após descer sozinho para realizar o serviço. O corpo foi encontrado pouco depois por colegas, já sem sinais de reação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu nas proximidades de Paranaguá, no litoral do Paraná. A vítima foi identificada como Fernando de Freitas Maceno, que atuava na atividade de manutenção subaquática.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas pelos trabalhadores que estavam na embarcação. Segundo relatos, as condições do mar eram desfavoráveis, com forte ondulação, o que levou o grupo a interromper temporariamente o serviço.

Mesmo diante do cenário, Fernando, considerado o mais experiente da equipe, decidiu retomar a limpeza sozinho. Instantes depois, os colegas visualizaram o corpo boiando, com sinais de sangramento na cabeça e em outras partes do corpo. A escova de metal utilizada no equipamento de limpeza também foi encontrada danificada.

O mergulhador foi retirado da água e levado até a região de marinas de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná.

Em nota, a empresa VSP Offshore lamentou a morte e destacou o profissionalismo do funcionário, descrito como experiente e respeitado pela equipe. Fernando deixa esposa e uma filha.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários