Um mergulhador de 42 anos morreu durante um trabalho de limpeza no casco de um navio em alto-mar, após descer sozinho para realizar o serviço. O corpo foi encontrado pouco depois por colegas, já sem sinais de reação.

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O caso ocorreu nas proximidades de Paranaguá, no litoral do Paraná. A vítima foi identificada como Fernando de Freitas Maceno, que atuava na atividade de manutenção subaquática.