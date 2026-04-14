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HOMICÍDIO

Discutiu com vizinha por cachorro e morreu com facada no pescoço

Por Da Redação | Salto (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Discutiu com vizinha por cachorro e morreu com facada no pescoço
Discutiu com vizinha por cachorro e morreu com facada no pescoço

Uma mulher de 31 anos foi morta a facadas na noite de domingo (12) após uma discussão com a vizinha, motivada por um desentendimento envolvendo um cachorro. A vítima não resistiu aos ferimentos.

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O crime ocorreu na Avenida dos Peixes, no Parque de São José, em Salto, no interior de São Paulo. Segundo informações apuradas, Luana da Silva de Souza teria ido até a residência da vizinha para cobrar explicações depois que o animal da suspeita atacou familiares dela.

Durante a conversa, houve discussão que evoluiu para agressão física. De acordo com testemunha, a suspeita pegou uma faca e atingiu Luana na região do pescoço.

Após o ataque, a mulher e o namorado deixaram o local e não foram localizados. A faca utilizada foi apreendida.

O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio qualificado, e os suspeitos seguem foragidos.

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