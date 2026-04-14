Uma mulher de 31 anos foi morta a facadas na noite de domingo (12) após uma discussão com a vizinha, motivada por um desentendimento envolvendo um cachorro. A vítima não resistiu aos ferimentos.

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O crime ocorreu na Avenida dos Peixes, no Parque de São José, em Salto, no interior de São Paulo. Segundo informações apuradas, Luana da Silva de Souza teria ido até a residência da vizinha para cobrar explicações depois que o animal da suspeita atacou familiares dela.