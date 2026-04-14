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TRAGÉDIA

Mãe e filho morrem após grave acidente

Por Da Redação | Carazinho (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Mãe e filho morrem após grave acidente
Mãe e filho morrem após grave acidente

Um grave acidente de trânsito deixou duas pessoas da mesma família mortas na tarde desta segunda-feira (13), após uma colisão violenta envolvendo uma caminhonete.

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O caso foi registrado na BR-386, em Carazinho, no norte do Rio Grande do Sul. As vítimas foram identificadas como Evandro Luís Damiani, de 61 anos, que conduzia o veículo, e sua mãe, Helena Lúcia Damiani, de 81.

Segundo informações iniciais, ambos não resistiram à força do impacto e morreram no local.

As circunstâncias do acidente ainda devem ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

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