Um investigador da Polícia Civil relatou, durante julgamento no Tribunal do Júri, detalhes do crime que ficou marcado como um dos mais brutais já registrados no país. Segundo o depoimento, três crianças de uma mesma família foram queimadas vivas dentro de um veículo após serem sequestradas.

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O caso ocorreu no Distrito Federal, com desdobramentos em Cristalina, em Goiás. De acordo com o policial, as vítimas — Rafael, de 6 anos, Rafaela, também de 6, e Gabriel, de 7 — ainda estavam vivas quando os autores do crime atearam fogo no carro. Eles morreram após inalar fumaça e sofrer queimaduras graves.