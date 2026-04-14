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CRIME

'Crianças foram queimadas vivas', diz policial sobre chacina

Por Da Redação | Brasília (DF)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
'Crianças foram queimadas vivas', diz policial sobre chacina
'Crianças foram queimadas vivas', diz policial sobre chacina

Um investigador da Polícia Civil relatou, durante julgamento no Tribunal do Júri, detalhes do crime que ficou marcado como um dos mais brutais já registrados no país. Segundo o depoimento, três crianças de uma mesma família foram queimadas vivas dentro de um veículo após serem sequestradas.

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O caso ocorreu no Distrito Federal, com desdobramentos em Cristalina, em Goiás. De acordo com o policial, as vítimas — Rafael, de 6 anos, Rafaela, também de 6, e Gabriel, de 7 — ainda estavam vivas quando os autores do crime atearam fogo no carro. Eles morreram após inalar fumaça e sofrer queimaduras graves.

A mãe das crianças, a cabeleireira Elizamar da Silva, teria morrido por possível asfixia mecânica antes de também ter o corpo carbonizado. Ela e os filhos foram sequestrados e levados até o local onde o crime foi consumado. Os corpos foram encontrados no dia 12 de janeiro de 2023.

As investigações apontam que o crime foi cometido por pessoas próximas à família, com a intenção de tomar posse de uma chácara onde as vítimas viviam. No entanto, conforme apurado, o imóvel não pertencia a elas.

Ainda segundo o depoimento, Marcos, apontado como patriarca da família, foi morto com um disparo de arma de fogo na cabeça. O corpo foi posteriormente decapitado e esquartejado.

Outro integrante da família, Thiago, apresentava sinais de amarração nos braços e pernas. A causa da morte, de acordo com o investigador, foi asfixia por sufocação direta.

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