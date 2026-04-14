Um investigador da Polícia Civil relatou, durante julgamento no Tribunal do Júri, detalhes do crime que ficou marcado como um dos mais brutais já registrados no país. Segundo o depoimento, três crianças de uma mesma família foram queimadas vivas dentro de um veículo após serem sequestradas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu no Distrito Federal, com desdobramentos em Cristalina, em Goiás. De acordo com o policial, as vítimas — Rafael, de 6 anos, Rafaela, também de 6, e Gabriel, de 7 — ainda estavam vivas quando os autores do crime atearam fogo no carro. Eles morreram após inalar fumaça e sofrer queimaduras graves.
A mãe das crianças, a cabeleireira Elizamar da Silva, teria morrido por possível asfixia mecânica antes de também ter o corpo carbonizado. Ela e os filhos foram sequestrados e levados até o local onde o crime foi consumado. Os corpos foram encontrados no dia 12 de janeiro de 2023.
As investigações apontam que o crime foi cometido por pessoas próximas à família, com a intenção de tomar posse de uma chácara onde as vítimas viviam. No entanto, conforme apurado, o imóvel não pertencia a elas.
Ainda segundo o depoimento, Marcos, apontado como patriarca da família, foi morto com um disparo de arma de fogo na cabeça. O corpo foi posteriormente decapitado e esquartejado.
Outro integrante da família, Thiago, apresentava sinais de amarração nos braços e pernas. A causa da morte, de acordo com o investigador, foi asfixia por sufocação direta.