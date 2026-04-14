A criadora de conteúdo Yuli Vargas enfrentou uma grave crise de saúde após consumir sushi, em um quadro que evoluiu de uma suspeita inicial de intoxicação alimentar para múltiplas complicações severas. Ela precisou ser internada em estado crítico e passou semanas na unidade de terapia intensiva.

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O caso ganhou repercussão nas redes sociais, onde a influenciadora relatou detalhes da internação. Segundo Yuli, o problema começou com sintomas gastrointestinais, mas rapidamente evoluiu para infecções como salmonela e febre tifoide, além de pancreatite e inflamação na vesícula.