A criadora de conteúdo Yuli Vargas enfrentou uma grave crise de saúde após consumir sushi, em um quadro que evoluiu de uma suspeita inicial de intoxicação alimentar para múltiplas complicações severas. Ela precisou ser internada em estado crítico e passou semanas na unidade de terapia intensiva.
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O caso ganhou repercussão nas redes sociais, onde a influenciadora relatou detalhes da internação. Segundo Yuli, o problema começou com sintomas gastrointestinais, mas rapidamente evoluiu para infecções como salmonela e febre tifoide, além de pancreatite e inflamação na vesícula.
Durante o período mais crítico, ela permaneceu 23 dias na UTI e passou mais de 12 dias sem conseguir se alimentar. Após uma cirurgia de emergência, sobreviveu, mas acordou com paralisia facial. Médicos também enfrentaram dificuldades para controlar as dores intensas e os episódios de colapso físico.
Meses depois, exames apontaram o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, doença autoimune crônica que compromete órgãos e o sistema nervoso. A condição foi identificada como a causa subjacente do agravamento do quadro.
“Os médicos não conseguiam identificar a causa exata”, relatou a influenciadora ao relembrar o período de incertezas.
Atualmente, Yuli segue em tratamento e utiliza as redes sociais para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce e os impactos das doenças autoimunes.