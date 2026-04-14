14 de abril de 2026
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VIOLÊNCIA

VÍDEO: levou facada no bar e continuou bebendo

Por Da Redação | Candeias (BA)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Levou facada no bar e continuou bebendo
Levou facada no bar e continuou bebendo

Um homem ferido por um objeto perfurante surpreendeu testemunhas ao continuar bebendo logo após o ataque, ignorando a gravidade da situação. O caso ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de imagens do momento.

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A ocorrência foi registrada em um bar em Candeias, na Bahia. De acordo com relatos, a vítima foi atingida durante uma confusão, mas permaneceu no local mesmo após o ferimento.

Vídeos que circulam na internet mostram o homem em pé, ao lado de uma mesa, consumindo bebida alcoólica pouco depois do ocorrido, sem demonstrar preocupação com o próprio estado de saúde.

A atitude chamou a atenção de frequentadores e internautas, que comentaram a cena nas redes sociais.

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