Um homem ferido por um objeto perfurante surpreendeu testemunhas ao continuar bebendo logo após o ataque, ignorando a gravidade da situação. O caso ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de imagens do momento.

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A ocorrência foi registrada em um bar em Candeias, na Bahia. De acordo com relatos, a vítima foi atingida durante uma confusão, mas permaneceu no local mesmo após o ferimento.