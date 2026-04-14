Um vídeo que ganhou repercussão nas redes sociais nesta segunda-feira (13) mostra um homem discutindo com a ex-namorada ao cobrar o valor que teria gasto em uma cirurgia estética durante o relacionamento. Nas imagens, ele afirma que pagou o procedimento e ameaça recorrer à Justiça caso não seja reembolsado.
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A gravação foi feita em frente à residência da mulher. Durante a discussão, o homem diz que arcou com os custos da cirurgia de silicone e acompanhou a então companheira durante todo o período de recuperação.
Ainda no vídeo, ele demonstra indignação ao afirmar que o relacionamento terminou logo após a recuperação da mulher. Em tom exaltado, alega que não teve qualquer benefício com o investimento e insiste na devolução do dinheiro.
A mulher, por sua vez, rejeita o pedido. Ela afirma que não houve acordo prévio para ressarcimento e sustenta que o valor foi pago de forma espontânea enquanto os dois ainda estavam juntos.
O caso rapidamente se espalhou nas redes sociais e gerou debates entre internautas sobre relações pessoais e questões financeiras em términos amorosos.