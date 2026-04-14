14 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SURREAL

'Não aproveitei nada', diz homem que cobrou silicone da ex

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
'Não aproveitei nada', diz homem que cobrou silicone da ex
'Não aproveitei nada', diz homem que cobrou silicone da ex

Um vídeo que ganhou repercussão nas redes sociais nesta segunda-feira (13) mostra um homem discutindo com a ex-namorada ao cobrar o valor que teria gasto em uma cirurgia estética durante o relacionamento. Nas imagens, ele afirma que pagou o procedimento e ameaça recorrer à Justiça caso não seja reembolsado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A gravação foi feita em frente à residência da mulher. Durante a discussão, o homem diz que arcou com os custos da cirurgia de silicone e acompanhou a então companheira durante todo o período de recuperação.

Ainda no vídeo, ele demonstra indignação ao afirmar que o relacionamento terminou logo após a recuperação da mulher. Em tom exaltado, alega que não teve qualquer benefício com o investimento e insiste na devolução do dinheiro.

A mulher, por sua vez, rejeita o pedido. Ela afirma que não houve acordo prévio para ressarcimento e sustenta que o valor foi pago de forma espontânea enquanto os dois ainda estavam juntos.

O caso rapidamente se espalhou nas redes sociais e gerou debates entre internautas sobre relações pessoais e questões financeiras em términos amorosos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários