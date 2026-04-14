A morte da professora Talita Côrrea, da rede estadual de ensino, gerou grande comoção neste fim de semana. Ela morreu após sofrer uma reação alérgica grave causada pela picada de um inseto, que evoluiu rapidamente para um quadro fatal.

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O caso ocorreu em Uberaba. Segundo informações apuradas, a educadora atuava na Escola Estadual Henrique Kruger e foi picada por uma formiga do tipo “lava-pé” na região de um dos olhos.