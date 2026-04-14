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TRAGÉDIA

Professora Talita morre com picada de formiga e comove cidade

Por Da Redação | Uberaba (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
A professora Talita Côrrea
A professora Talita Côrrea

A morte da professora Talita Côrrea, da rede estadual de ensino, gerou grande comoção neste fim de semana. Ela morreu após sofrer uma reação alérgica grave causada pela picada de um inseto, que evoluiu rapidamente para um quadro fatal.

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O caso ocorreu em Uberaba. Segundo informações apuradas, a educadora atuava na Escola Estadual Henrique Kruger e foi picada por uma formiga do tipo “lava-pé” na região de um dos olhos.

A reação alérgica evoluiu para um choque anafilático, considerado uma condição grave e de rápida progressão. Diante da intensidade do quadro, a professora sofreu um infarto fulminante.

Apesar do atendimento prestado, ela não resistiu. A morte causou forte impacto entre colegas, alunos e a comunidade escolar.

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