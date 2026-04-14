O TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) decidiu que o homem acusado de matar a companheira a facadas em um hotel deverá ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. A decisão foi divulgada nesta terça-feira (14).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O réu, Sthephan Johansson Marciano, permanece preso. Na decisão, o juiz responsável pelo caso destacou a gravidade do crime e a necessidade de manutenção da ordem pública como fundamentos para a continuidade da prisão preventiva. Até o momento, não há data definida para o julgamento.