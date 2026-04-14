O TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) decidiu que o homem acusado de matar a companheira a facadas em um hotel deverá ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. A decisão foi divulgada nesta terça-feira (14).
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O réu, Sthephan Johansson Marciano, permanece preso. Na decisão, o juiz responsável pelo caso destacou a gravidade do crime e a necessidade de manutenção da ordem pública como fundamentos para a continuidade da prisão preventiva. Até o momento, não há data definida para o julgamento.
O crime ocorreu no dia 4 de janeiro deste ano, em Taubaté. No dia seguinte, a prisão em flagrante do suspeito foi convertida em preventiva durante audiência de custódia.
A vítima, Monique Helena Gabriel Teodoro, de 36 anos, foi morta a golpes de faca dentro de um hotel. O acusado, de 40 anos, foi detido como principal suspeito do crime.
Em depoimento à polícia, o homem afirmou ter cometido o assassinato por ciúmes, após suspeitar de uma possível traição da companheira.