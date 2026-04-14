14 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Acusado de feminicídio vai a Júri Popular em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Monique Helena Gabriel Teodoro, de 36 anos, foi morta a golpes de faca dentro de um hotel
Monique Helena Gabriel Teodoro, de 36 anos, foi morta a golpes de faca dentro de um hotel

O TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) decidiu que o homem acusado de matar a companheira a facadas em um hotel deverá ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. A decisão foi divulgada nesta terça-feira (14).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O réu, Sthephan Johansson Marciano, permanece preso. Na decisão, o juiz responsável pelo caso destacou a gravidade do crime e a necessidade de manutenção da ordem pública como fundamentos para a continuidade da prisão preventiva. Até o momento, não há data definida para o julgamento.

O crime ocorreu no dia 4 de janeiro deste ano, em Taubaté. No dia seguinte, a prisão em flagrante do suspeito foi convertida em preventiva durante audiência de custódia.

A vítima, Monique Helena Gabriel Teodoro, de 36 anos, foi morta a golpes de faca dentro de um hotel. O acusado, de 40 anos, foi detido como principal suspeito do crime.

Em depoimento à polícia, o homem afirmou ter cometido o assassinato por ciúmes, após suspeitar de uma possível traição da companheira.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários