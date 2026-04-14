A Prefeitura de Cruzeiro informou que investiga dois casos suspeitos de febre amarela no município. As ocorrências estão em análise epidemiológica e, até o momento, não possuem confirmação oficial.

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De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, não há registro de óbitos relacionados à doença na cidade.