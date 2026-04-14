14 de abril de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Cruzeiro investiga dois casos suspeitos de febre amarela

Por Leandro Vaz | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Mosquito que transmite a doença
Mosquito que transmite a doença

A Prefeitura de Cruzeiro informou que investiga dois casos suspeitos de febre amarela no município. As ocorrências estão em análise epidemiológica e, até o momento, não possuem confirmação oficial.

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De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, não há registro de óbitos relacionados à doença na cidade.

Diante da situação, o município informou que intensificou as ações de vigilância e reforçou a importância da vacinação como principal medida de prevenção.

A população está sendo orientada a procurar a unidade de saúde mais próxima e manter a caderneta de vacinação atualizada.

A Prefeitura informou ainda que novas atualizações serão divulgadas assim que houver confirmação por parte dos órgãos de saúde competentes.

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