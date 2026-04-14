Depoimentos

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Merenda, na Câmara de Taubaté, irá realizar nessa quarta-feira (15), a partir das 18h, a quarta sessão pública para a coleta de depoimentos.

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Oitivas

Estão previstos quatro depoimentos nessa noite. Três deles serão de servidoras da Prefeitura que atuam na área da educação: Alessandra de Mello Gigli, Anne da Silva Cozendey Sepulvida e Larissa Gabrielli Falcão Martins. O outro será de Monique Vidal, que foi secretária de Administração na gestão do ex-prefeito José Saud (PP).