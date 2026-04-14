Depoimentos
A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Merenda, na Câmara de Taubaté, irá realizar nessa quarta-feira (15), a partir das 18h, a quarta sessão pública para a coleta de depoimentos.
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Oitivas
Estão previstos quatro depoimentos nessa noite. Três deles serão de servidoras da Prefeitura que atuam na área da educação: Alessandra de Mello Gigli, Anne da Silva Cozendey Sepulvida e Larissa Gabrielli Falcão Martins. O outro será de Monique Vidal, que foi secretária de Administração na gestão do ex-prefeito José Saud (PP).
Ausência
Essa será a segunda tentativa da CPI de ouvir Monique Vidal. A primeira foi em dezembro do ano passado. Na ocasião, a ex-secretária afirmou que não teria como comparecer.
CPI
As três primeiras sessões públicas para a coleta de depoimentos foram realizadas em novembro e dezembro do ano passado. Nessas ocasiões foram ouvidos cinco servidores da Prefeitura - dentre eles, Suelen Miragaia, que foi secretária de Educação de Taubaté entre dezembro de 2023 e agosto de 2024, na gestão Saud.
Merenda
A CPI foi aberta pela Câmara de Taubaté em abril para apurar "possíveis irregularidades no fornecimento de merenda escolar na rede municipal de ensino". A comissão tem prazo até 29 de novembro de 2028 para concluir os trabalhos e apresentar o relatório final.