O MP apontou à Justiça que, em fevereiro de 2025, os servidores que usaram o sistema de frequência manual registraram a entrada e a saída no período da manhã e da tarde sempre nos mesmos exatos horários. Ou seja, segundo o registro, ao longo de um mês, 174 comissionados e 11 auditores não teriam chegado ao trabalho sequer um minuto adiantados ou atrasados.

Em julho de 2025, o MP ajuizou uma segunda ação, dessa vez para pedir que a Prefeitura fosse obrigada a cumprir a decisão do primeiro processo. Ainda naquele mês, a Vara da Fazenda Pública de Taubaté determinou que os comissionados e auditores passassem a utilizar o mesmo controle de ponto que os servidores concursados em até 60 dias úteis. Desde 28 de outubro do ano passado, esse grupo também passou a registrar frequência em pontos biométricos, que marcam com exatidão o horário de entrada e saída nas repartições.

Novo sistema.

No edital da licitação que irá alterar o sistema de ponto biométrico, a Prefeitura alegou que "a contratação de uma empresa especializada tem como objetivo modernizar o controle de frequência dos servidores municipais, substituindo o sistema atual, que apresenta falhas frequentes por ausência de manutenção periódica, exige inserções manuais, não integra com a folha de pagamento e não permite marcação em trânsito".