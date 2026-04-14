Um carro desgovernado atingiu uma bebê e outras duas crianças, além de adultos, na noite de domingo (12), no bairro Sítio Bom Jesus, em São José dos Campos. O atropelamento ocorreu após uma discussão e gerou revolta entre moradores da região. O vídeo do caso foi postado pela página Olho Vivo do Vale.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Civil, o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com possibilidade de reclassificação durante a investigação.

Discussão terminou em atropelamento