Um carro desgovernado atingiu uma bebê e outras duas crianças, além de adultos, na noite de domingo (12), no bairro Sítio Bom Jesus, em São José dos Campos. O atropelamento ocorreu após uma discussão e gerou revolta entre moradores da região. O vídeo do caso foi postado pela página Olho Vivo do Vale.
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De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Civil, o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com possibilidade de reclassificação durante a investigação.
Discussão terminou em atropelamento
De acordo com os relatos de testemunhas, o episódio teve início com um desentendimento envolvendo pessoas ligadas a um relacionamento anterior. Durante a confusão, uma mulher, que estaria ao volante de um Fiat Uno, avançou o veículo contra um grupo que estava reunido em frente a uma adega.
"Segundo relatos colhidos, houve uma discussão envolvendo pessoas ligadas a um relacionamento antigo entre um homem identificado apenas como “G” e sua ex-sogra, ocasião em que a atual companheira do referido homem teria se envolvido no desentendimento. Conforme narrado pelas testemunhas, a referida mulher estava na condução de um veículo Fiat Uno e teria avançado o automóvel em direção às pessoas que se encontravam em frente a uma adega, onde ocorria uma confraternização", cita o boletim de ocorrência.
Ainda conforme os depoimentos, o carro teria sido direcionado intencionalmente contra uma pessoa específica, mas acabou atingindo outras que estavam próximas (entre elas crianças).
Crianças entre as vítimas
Entre os feridos estão ao menos três crianças, incluindo uma bebê e uma criança de 5 anos. Adultos que estavam no local também foram atingidos.
As vítimas foram socorridas por familiares e moradores e levadas ao pronto-socorro do Putim e ao Hospital Municipal da Vila Industrial.
Suspeitos fugiram
Após o atropelamento, os envolvidos deixaram o local. O veículo foi encontrado a cerca de 500 metros de distância, mas a condutora e outros possíveis envolvidos não foram localizados.
A polícia informou que há versões divergentes sobre quem estava no carro no momento do crime, o que ainda dificulta a definição exata da dinâmica dos fatos.
Investigação em andamento
Testemunhas relataram a existência de câmeras de segurança na região, que podem ajudar a esclarecer o caso. A Polícia Civil segue investigando a ocorrência, que inicialmente também foi tratada como possível tentativa de homicídio.
O caso causou comoção e indignação entre moradores, principalmente pela presença de crianças entre as vítimas.