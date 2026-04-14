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A terceira temporada da série Os Outros , lançada na última sexta-feira (9) no Globoplay, colocou São José dos Campos no mapa das grandes produções audiovisuais. Parte das gravações foi realizada no distrito de São Francisco Xavier, com apoio da SJC Film Commission.

As filmagens ocorreram em maio de 2025 e reuniram mais de 100 profissionais, entre elenco e equipe técnica, que se hospedaram em pousadas da região. A presença da produção impulsionou o turismo e a economia local durante o período.

Além das cenas na região serrana, a série também utilizou locações no Anel Viário, na área central da cidade, reforçando a diversidade de cenários que São José oferece para o audiovisual.

A SJC Film Commission, criada pela prefeitura em parceria com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, tem como objetivo atrair produções para o município. Desde sua criação, o órgão já viabilizou projetos ligados a plataformas como Netflix e o próprio Globoplay.

Nova fase aposta em cenário rural