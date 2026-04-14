A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (14) três integrantes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), grupo que chegou a movimentar cerca de R$ 400 mil por semana com o tráfico de drogas na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo.

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As prisões ocorreram durante a Operação Cúpula Financeira, deflagrada nesta terça-feira (14) pela 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de São José dos Campos, unidades do Deinter-1 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior).