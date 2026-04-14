A Justiça Federal suspendeu a comercialização de imóveis no loteamento clandestino “Clube Encontro das Águas”, na zona rural de Jacareí (SP). A decisão é da 1ª Vara Federal de São José dos Campos.

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Segundo o MPF (Ministério Público Federal), que denunciou o caso à Justiça, o empreendimento foi iniciado em 2021, sem autorização do poder público, resultando em desmatamento e outros danos à APA (Área de Proteção Ambiental) da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – unidade de conservação federal de uso sustentável.