A família do aposentado Odail Pereira da Silva, 57 anos, que morreu na manhã desta terça-feira (14), em São José dos Campos, cobra que o caso seja investigado com rigor e que os responsáveis sejam punidos.
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“Sem impunidade, com certeza. Para que isso não aconteça com mais pessoas”, disse um familiar do aposentado.
Odail morreu três dias após ser atingido por uma descarga elétrica de um poste que caiu na rua Itambacuri, no bairro Vila Iracema, na região sudeste da cidade. O poste caiu por causa de uma cratera que se abriu na rua, no último domingo (12).
O aposentado estava há cerca de 100 metros do poste e, mesmo assim, foi atingido pela fiação elétrica. Ele teve queimaduras graves em cerca de 50% do corpo, e morreu após ter sido internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial.
Ele chegou a passar por uma cirurgia de emergência nas últimas horas. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu.
Câmera flagrou o momento do choque
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima foi atingida por um fio de alta tensão, após a queda de um poste, provocada pelo surgimento de uma cratera na rua. O caso é investigado pela Polícia Civil.
“Isso não pode ficar impune, porque alguém tem que se responsabilizar pelo que aconteceu com ele. Ele estava a 100 metros de poste e justo nele caiu, por falta de manutenção. Não sei de que empresa, mas por falta de manutenção. Infelizmente", disse a irmã de Odail em entrevista ao G1.
Queimaduras pelo corpo
Desde o acidente, a família já descrevia o quadro como extremamente delicado. Segundo os relatos, Odail teve cerca de 50% do corpo queimado e não podia ser transferido para um hospital especializado devido à gravidade do estado clínico.
De acordo com a Prefeitura de São José dos Campos, o incidente teria sido causado pelo rompimento de uma tubulação de água, de responsabilidade da Sabesp, o que provocou erosão no solo, abertura de uma cratera e, consequentemente, a queda da estrutura.
Em nota, a Sabesp lamentou o ocorrido, informou que presta assistência à família e que abriu apuração para investigar as causas do acidente.