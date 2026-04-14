A família do aposentado Odail Pereira da Silva, 57 anos, que morreu na manhã desta terça-feira (14), em São José dos Campos, cobra que o caso seja investigado com rigor e que os responsáveis sejam punidos.

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“Sem impunidade, com certeza. Para que isso não aconteça com mais pessoas”, disse um familiar do aposentado.