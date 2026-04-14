Entre os dias 16 e 19 de abril, a sede da Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), recebe o evento “Cidade das Mães 2026”, promovido pelo Movimento Mães que Oram pelos Filhos. Com o tema “Eucaristia: Presente de Deus, encontro com Cristo”, esta será a segunda edição realizada na Canção Nova nesse formato. A expectativa é que o encontro reúna mais de 60 mil pessoas.

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Durante os quatro dias, o espaço será estruturado como uma verdadeira cidade, com programações simultâneas para diferentes públicos. No Centro de Evangelização, as atividades principais serão voltadas às mães. O Rincão do Meu Senhor acolherá a programação destinada aos jovens. Já o Auditório São Paulo contará com atividades para os pais, enquanto o Espaço Kids será dedicado à evangelização das crianças.