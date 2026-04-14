Entre os dias 16 e 19 de abril, a sede da Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), recebe o evento “Cidade das Mães 2026”, promovido pelo Movimento Mães que Oram pelos Filhos. Com o tema “Eucaristia: Presente de Deus, encontro com Cristo”, esta será a segunda edição realizada na Canção Nova nesse formato. A expectativa é que o encontro reúna mais de 60 mil pessoas.
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Durante os quatro dias, o espaço será estruturado como uma verdadeira cidade, com programações simultâneas para diferentes públicos. No Centro de Evangelização, as atividades principais serão voltadas às mães. O Rincão do Meu Senhor acolherá a programação destinada aos jovens. Já o Auditório São Paulo contará com atividades para os pais, enquanto o Espaço Kids será dedicado à evangelização das crianças.
Aberto ao público e com entrada gratuita, o encontro contará com missa, adoração ao Santíssimo Sacramento, pregações, momentos de oração e formação.
Entre os nomes confirmados estão o arcebispo do Rio de Janeiro (RJ), cardeal Orani João Tempesta, o bispo da Diocese de Lorena (SP), dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, o sacerdote da Canção Nova, padre Sidney Dias, o fundador da Associação Evangelizar é Preciso, padre Reginaldo Manzotti, os membros do Instituto Hesed, padre Emanuel Maria, irmã Maria Raquel e irmã Maria Joana, a fundadora do Movimento Mães que Oram pelos Filhos, Ângela Abdo, e a missionária da Canção Nova, Salette Ferreira.
A estrutura do evento inclui estacionamento gratuito, áreas destinadas a acampamento — organizadas em espaços familiar, masculino e feminino —, além de infraestrutura completa para acolher os participantes.
SERVIÇO
Evento: Cidade das Mães 2026
Local: Sede da Canção Nova – Cachoeira Paulista (SP)
Data: 16 a 19 de abril de 2026
Pregadores: Cardeal Orani João Tempesta, Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, Pe. Sidney Dias, Pe. Reginaldo Manzotti, Pe. Emanuel Maria, Ir. Maria Raquel, Ir. Maria Joana, Ângela Abdo e Salette Ferreira.
Entrada: gratuita