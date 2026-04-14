14 de abril de 2026
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VICENTINA ARANHA

Exposição ‘Papel Social’ estreia em SJC com oficinas grátis

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Obra de Eliete Santos
Obra de Eliete Santos

A arte do papel ganha destaque em São José dos Campos com a estreia do projeto “Papel Social – um rasgo no tempo, um tempo pra si”, idealizado pela artista visual Eliete Santos. A iniciativa reúne exposição coletiva, oficinas gratuitas e ações educativas abertas ao público.

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A mostra foi viabilizada pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, por meio do Fundo Municipal de Cultura 2025, e propõe uma reflexão sensível sobre temas como memória, identidade e os papéis sociais contemporâneos.

Exposição reúne artistas e obras inéditas

A exposição conta com trabalhos de Ana Clara Santos, Eunice Coppi, Fernando Selmer e da própria Eliete Santos. As obras exploram o papel como suporte artístico e também como metáfora social.

Com técnicas como colagem, empapelamento e processos gráficos, a mostra aborda temas atuais como negritude, infância, pertencimento e crise climática, promovendo experiências interativas e acessíveis para públicos de todas as idades.

Onde e quando visitar

A primeira etapa da exposição acontece no Parque Vicentina Aranha, no Hall Vermelho do Pavilhão São José, entre os dias 7 e 26 de abril, com visitação de terça a domingo.

Depois, o projeto segue para a Sociedade Holística Humanitária, onde ficará em cartaz de 28 de abril a 28 de maio, de segunda a sexta-feira.

Oficinas gratuitas e visitas guiadas

Além da exposição, o projeto oferece oficinas artísticas gratuitas, com atividades de colagem, empapelamento e estamparia em diferentes espaços culturais da cidade, como o Museu do Folclore e o Ecomuseu.

As oficinas têm vagas limitadas e são preenchidas por ordem de chegada. Também estão previstas visitas monitoradas para escolas, com agendamento gratuito.

Arte como reflexão social

Produzido pela Ametista Eventos, o projeto aposta na arte como ferramenta de reflexão sobre o tempo, a sociedade e o papel de cada indivíduo no mundo contemporâneo.

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