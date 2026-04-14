A arte do papel ganha destaque em São José dos Campos com a estreia do projeto “Papel Social – um rasgo no tempo, um tempo pra si”, idealizado pela artista visual Eliete Santos. A iniciativa reúne exposição coletiva, oficinas gratuitas e ações educativas abertas ao público.

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A mostra foi viabilizada pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, por meio do Fundo Municipal de Cultura 2025, e propõe uma reflexão sensível sobre temas como memória, identidade e os papéis sociais contemporâneos.

Exposição reúne artistas e obras inéditas