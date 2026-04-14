A Prefeitura de Igaratá manifestou profundo pesar pelo falecimento de Eloá Caroline, 8 anos, aluna da rede pública de ensino do município. A jovem, descrita como uma criança doce e carinhosa, deixa familiares, amigos e toda a comunidade escolar consternados.

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Em nota oficial, a Administração Municipal destacou a trajetória marcada pela alegria e pela leveza, ressaltando o impacto de sua presença entre colegas e educadores.