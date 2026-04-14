A Prefeitura de Igaratá manifestou profundo pesar pelo falecimento de Eloá Caroline, 8 anos, aluna da rede pública de ensino do município. A jovem, descrita como uma criança doce e carinhosa, deixa familiares, amigos e toda a comunidade escolar consternados.
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Em nota oficial, a Administração Municipal destacou a trajetória marcada pela alegria e pela leveza, ressaltando o impacto de sua presença entre colegas e educadores.
O velório está sendo realizado na Secretaria de Esportes de Igaratá, com visitação aberta ao público das 9h às 16h. O momento de despedida tem reunido familiares, amigos, profissionais da educação e moradores da cidade, que prestam suas últimas homenagens.
Neste momento de dor, a Prefeitura reforçou sua solidariedade aos familiares e a todos que conviveram com a jovem, destacando a importância do acolhimento coletivo diante da perda.
A causa da morte da garota não foi informada.