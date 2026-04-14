14 de abril de 2026
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MORTE

Adeus, William: morte de enfermeiro querido comove Caraguá

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Willian morreu
Willian morreu

A morte do enfermeiro William, 29 anos, gerou forte comoção entre moradores, colegas de profissão e pacientes em Caraguatatuba, no Litoral Norte. Conhecido pela atuação na linha de frente da saúde, ele trabalhava na emergência da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Centro e era reconhecido pelo cuidado, agilidade e atenção no atendimento.

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A notícia do falecimento foi divulgada nas redes sociais e rapidamente mobilizou centenas de mensagens de despedida. Amigos, colegas e moradores prestaram homenagens, destacando o profissional dedicado e o ser humano empático que marcou a vida de muitos.
Perdemos um 'anjo'

Nos comentários, as manifestações de carinho e respeito evidenciam o impacto de sua trajetória. “Perdemos um anjo da área da saúde”, escreveu uma internauta. “Que Deus o receba de braços abertos”, disse outra. Também houve diversas mensagens direcionadas à família, com votos de força e conforto neste momento de dor.

Em nota, foi reforçado o pedido de respeito à privacidade dos familiares, informando que a causa da morte não foi divulgada. O comunicado também destacou o legado deixado por William, lembrado como um profissional comprometido com o bem-estar do próximo.

O local e o horário do velório ainda não haviam sido informados até a última atualização.

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