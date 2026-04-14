A morte do enfermeiro William, 29 anos, gerou forte comoção entre moradores, colegas de profissão e pacientes em Caraguatatuba, no Litoral Norte. Conhecido pela atuação na linha de frente da saúde, ele trabalhava na emergência da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Centro e era reconhecido pelo cuidado, agilidade e atenção no atendimento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A notícia do falecimento foi divulgada nas redes sociais e rapidamente mobilizou centenas de mensagens de despedida. Amigos, colegas e moradores prestaram homenagens, destacando o profissional dedicado e o ser humano empático que marcou a vida de muitos.

Perdemos um 'anjo'