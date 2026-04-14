Uma câmera do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) da Prefeitura de São José dos Campos flagrou, na manhã desta terça-feira (14), descarte ilegal de grande quantidade de resíduos em área pública no Campo dos Alemães, na região sul, nas proximidades do PEV (Ponto de Entrega Voluntária).
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As equipes do Departamento de Posturas Municipais e Estética Urbana, da Secretaria de Proteção ao Cidadão, autuaram e aplicaram multa de R$ R$ 35 mil no responsável.
Este é o maior valor previsto na Lei 7.815, de 2009 e foi aplicado devido à quantidade e tipo de material descartado irregularmente.
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De 1º de janeiro a 12 de abril deste ano, foram registradas 331 autuações em flagrante, sendo 276 (83% do total) com o auxílio direto das câmeras do CSI com monitoramento 24 horas por dia em todas as regiões da cidade. No mesmo período de 2025 foram 8 flagrantes, o que representa um aumento de 4.037%.
No primeiro trimestre deste ano, a ampliação foi ainda maior e chegou a 5.640%. Em 2025 inteiro, foram 407 autuações contra 38 de 2024 (alta de 971%).
O sistema do CSI opera 24 horas por dia com 1.186 câmeras inteligentes espalhadas pela cidade, número que será ampliado para 1.691 até o final deste ano no processo de expansão.
Denúncias
A Prefeitura reforça que a população deve contribuir, denunciando práticas irregulares pela Central 156 (telefone, site e aplicativo) ou pelo telefone 153, da Guarda Civil Municipal. As ligações são gratuitas e anônimas.
A administração municipal conta com a colaboração dos munícipes, já que a preservação do meio ambiente e a manutenção da cidade limpa são responsabilidades de todos.
Pontos de Entrega Voluntária
São José conta com 15 PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) de resíduos distribuídos por todas as regiões da cidade, incluindo os distritos de Eugênio de Melo e o distrito de São Francisco Xavier.
O descarte nestes locais é gratuito, com limite de um metro cúbico de resíduos por entrega, e é a forma correta de destinação dos materiais.
Podem ser descartados:
Entulho de obras (tijolos, telhas, pisos, tubulações)
Móveis e eletrodomésticos
Pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes
Restos de poda e jardinagem
Papel, papelão e óleo de cozinha usado
Horário de funcionamento:
De segunda a sábado: das 8h às 17h
Domingos e feriados: das 8h às 12h