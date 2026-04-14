Uma câmera do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) da Prefeitura de São José dos Campos flagrou, na manhã desta terça-feira (14), descarte ilegal de grande quantidade de resíduos em área pública no Campo dos Alemães, na região sul, nas proximidades do PEV (Ponto de Entrega Voluntária).

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As equipes do Departamento de Posturas Municipais e Estética Urbana, da Secretaria de Proteção ao Cidadão, autuaram e aplicaram multa de R$ R$ 35 mil no responsável.