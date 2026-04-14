Após uma semana desaparecida, a adolescente Ingrid, de 17 anos, foi encontrada com vida nesta terça-feira (14), em São José dos Campos. A informação foi confirmada a OVALE pela mãe da jovem.

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“Encontrei a minha filha, estou com ela em São José”, disse a mãe.