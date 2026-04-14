Após uma semana desaparecida, a adolescente Ingrid, de 17 anos, foi encontrada com vida nesta terça-feira (14), em São José dos Campos. A informação foi confirmada a OVALE pela mãe da jovem.
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“Encontrei a minha filha, estou com ela em São José”, disse a mãe.
A jovem estava desaparecida desde a última quarta-feira (8), quando saiu de casa em Caçapava. Desde então, familiares mobilizaram uma campanha nas redes sociais em busca de informações sobre o paradeiro dela.
Desaparecimento mobilizou buscas
Durante os dias de desaparecimento, a família chegou a divulgar cartazes classificando o caso como urgente. A adolescente foi descrita como tendo cabelo castanho claro e pele clara. No momento em que saiu de casa, ela vestia shorts e um moletom preto.
A suspeita inicial era de que Ingrid pudesse estar em São José dos Campos, o que se confirmou com o reencontro.
Alívio e agradecimento
O caso gerou grande mobilização e comoção nas redes sociais, com pedidos de ajuda compartilhados por moradores da região.
Com a confirmação de que Ingrid foi encontrada, familiares e amigos celebraram o desfecho positivo após dias de apreensão.