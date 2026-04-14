A morte da pequena Heloísa Oliveira Vilela, de apenas 5 anos, gerou grande comoção entre moradores de São José do Barreiro e região. Conhecida carinhosamente como “Helô”, a menina faleceu no último dia 11 de abril, deixando familiares e amigos em profundo luto.

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Segundo informações da família, Heloísa era filha de Andressa Aparecida Vilela e Rogério Carlos de Oliveira. A notícia da morte mobilizou a comunidade, com diversas manifestações de apoio e solidariedade nas redes sociais.