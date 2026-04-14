A morte da pequena Heloísa Oliveira Vilela, de apenas 5 anos, gerou grande comoção entre moradores de São José do Barreiro e região. Conhecida carinhosamente como “Helô”, a menina faleceu no último dia 11 de abril, deixando familiares e amigos em profundo luto.
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Segundo informações da família, Heloísa era filha de Andressa Aparecida Vilela e Rogério Carlos de Oliveira. A notícia da morte mobilizou a comunidade, com diversas manifestações de apoio e solidariedade nas redes sociais.
Em postagem, a grupo funerário Santa Rita informa que Heloísa deixa uma irmã, além de tios, avós e outros parentes e amigos.
Comoção e homenagens
Mensagens de carinho e despedida tomaram conta das redes, com internautas lamentando a perda precoce da criança. “Que Deus conforte o coração dessa família nesse momento de dor”, escreveu uma moradora. “Um anjinho lindo, que partiu cedo demais”, comentou outra internauta.
Também houve diversas manifestações de apoio aos pais. “Que Deus dê forças, principalmente à mãe, para enfrentar essa dor”, publicou uma amiga da família.
Velório e despedida
O velório foi realizado no mesmo dia do falecimento, no velório municipal de São José do Barreiro, com sepultamento no cemitério municipal da cidade. A despedida reuniu familiares, amigos e moradores, em um momento marcado por emoção e homenagens à menina.