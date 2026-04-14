Uma rotina de atendimentos médicos preventivos transformou-se em indignação para as famílias dos alunos da Escola Municipal Sílvio Silveira Mello Filho, em Jacareí.

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Pais denunciam que crianças foram submetidas a exames médicos sem roupas, contrariando o informativo oficial enviado pela escola, que afirmava que esse procedimento não seria adotado.