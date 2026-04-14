As meninas do São José Basketball visitam o Cerrado nesta quarta-feira (15), a partir das 19h30, no ginásio do Sesc Ceilândia (DF), no Distrito Federal. Esse jogo vale pelo primeiro turno da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

E o time da região, sob comando do técnico Leandro Leal, está animado, já que vem de duas vitórias em casa sobre dois times do Nordeste, quando passou pelo Sport e pelo Salvador.