As meninas do São José Basketball visitam o Cerrado nesta quarta-feira (15), a partir das 19h30, no ginásio do Sesc Ceilândia (DF), no Distrito Federal. Esse jogo vale pelo primeiro turno da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).
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E o time da região, sob comando do técnico Leandro Leal, está animado, já que vem de duas vitórias em casa sobre dois times do Nordeste, quando passou pelo Sport e pelo Salvador.
Assim, as joseenses iniciam a rodada em sexto lugar, com três vitórias e quatro derrotas, em um momento de recuperação no campeonato. Mas, pela frente, terá uma adversária das mais complicadas.
Isso porque o Cerrado, em quinto lugar na tabela, tem cinco vitórias e apenas uma derrota no campeonato. Então, o São José sabe que precisará de um jogo com poucos erros para sair de quadra com a vitória no Distrito Federal.