O São José Basketball, animado com a vitória histórica sobre o Pinheiros, quando virou um placar quando perdia por 18 pontos, entra em quadra na noite desta quarta-feira (15), a partir das 19h30, quando visita o Caxias, em Caxias do Sul, pela penúltima rodada da primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

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Sob comando do técnico Chris Ahmed, os joseenses começam a rodada em nono lugar, com 58,3% de aproveitamento, onde soma 21 vitórias e 15 derrotas em 36 partidas disputadas.