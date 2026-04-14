O São José recebe o Sertãozinho na noite desta quarta-feira (15), a partir das 19h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela sexta e última rodada do grupo 3 do Campeonato Paulista da Série A-2.

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No entanto, o que era para ser um jogo de festa, será em um clima de melancolia e quase eliminação. Isso porque a Águia do Vale, sob comando do técnico Jorge Castilho, vem de três derrotas consecutivas, o que praticamente sepultou as possibilidades de classificação para a semifinal.