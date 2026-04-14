O São José recebe o Sertãozinho na noite desta quarta-feira (15), a partir das 19h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela sexta e última rodada do grupo 3 do Campeonato Paulista da Série A-2.
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No entanto, o que era para ser um jogo de festa, será em um clima de melancolia e quase eliminação. Isso porque a Águia do Vale, sob comando do técnico Jorge Castilho, vem de três derrotas consecutivas, o que praticamente sepultou as possibilidades de classificação para a semifinal.
Com 6 pontos, o São José está em terceiro lugar, três atrás da Ferroviária, a segunda colocada. Na prática, o time da região precisa vencer, torcer para uma derrota da Locomotiva em casa para o já classificado Juventus e, ainda, tirar a diferença no saldo de gols.
No momento, a Ferroviária tem saldo positivo de três gols, contra saldo de menos três gols do São José. Por exemplo, se o time de Araraquara perder em casa por 1 a 0 para o Juventus, os joseenses precisam fazer cinco gols de diferença sobre o Sertãozinho, que tem 3 pontos e já está eliminado.
Na rodada anterior, o São José perdeu por 1 a 0 para o Juventus, na Rua Javari, resultado que complicou e muito as chances. E o que mais frustra a torcida joseense é que o time da região venceu os dois primeiros jogos desta quadrangular.
E, quando parecia que a vaga viria sem sustos, vieram também duas derrotas para a Ferroviária, em casa e fora. Agora, com o revés diante do Juventus, a situação ficou praticamente irreversível para o São José, que só se classifica se tiver uma reação épica e uma combinação de resultado.
Ficha técnica
São José
Gabriel Affonso; Matheus Rocha, João Ramos, Léo Rigo e Carlos Henrique; Luiz Otávio, Thomaz Carvalho e Michael Paulista; Rodrgo Carioca, Rikelmi (ou Lucas Reis) e Clessione. Técnico: Jorge Castilho
Sertãozinho
João; Vinicios, Kauan Moreira, Bruno e Helder Sá; Riquelme, Tenner e Prado; Adiel, Luketa e Jefinho. Técnico: Finazzi
Árbitro: Murilo Tarrega Victor. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: quarta-feira, 15 de abril de 2026. Horário: 19h