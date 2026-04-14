Um morador de São José dos Campos foi preso em operação da Polícia Civil, deflagrada na manhã desta terça-feira (14), para combater o setor financeiro do PCC (Primeiro Comando da Capital) na região.

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Principal alvo da ação policial, ele foi preso na cidade de Praia Grande (SP). Também foram presos outros dois suspeitos em Caraguatatuba e Guaratinguetá.