Uma fotografia do reservatório de água de Santana tirada em 1944 em que a Igreja Matriz de São José dos Campos aparece é ponto de partida para o primeiro episódio do novo programa “Câmara do Tempo”, que estreou em fevereiro pela TV Câmara. A produção do canal legislativo se propõe a contar fragmentos da história da cidade contextualizando a época retratada na conjuntura do país e do mundo.

No primeiro programa, historiadores contam como era essa região da cidade naquela época, chamada fase sanatorial, e o apresentador Bruno Castilho mostra o mesmo local hoje. Bem perto dali, nas proximidades do terminal rodoviário central, fica o Monumento ao Expedicionário. É o gancho para rememorar a participação dos pracinhas do Vale do Paraíba durante a II Guerra Mundial. Para isso, a equipe do programa foi até o museu do 6º Batalhão de Infantaria Leve do Exército, sediado na vizinha Caçapava.

E essa viagem no tempo não seria completa se não falasse da cultura da época. O quadro Almanaque Retrô revela quem eram os artistas, músicas e filmes que faziam sucesso, como a animação Los Tres Caballeros, com o personagem Zé Carioca, de Walt Disney.

Outro episódio tem como destino o ano de 1981, a partir de uma foto do clássico do futebol valeparaibano entre os times de São José e Taubaté disputado no Estádio Martins Pereira.

Naquele ano, a Águia do Vale estreava na elite do futebol estadual e foi o primeiro duelo entre os times na primeira divisão do campeonato paulista. O ex-jogador Nenê e um torcedor são os entrevistados que relembram o contexto e a atmosfera do jogo vencido pela equipe de Taubaté na tarde do domingo, 5 de julho. Na cultura, 1981 marcou o lançamento do filme Indiana Jones e a Arca Perdida. No Brasil, a canção “Purpurina” (Lucinha Lins) bateu “Planeta Água” (Guilherme Arantes) no Festival da Nova Música Popular Brasileira.

O terceiro programa aborda a inauguração do viaduto Marcílio Fiori, na Vila Maria, em 25 de maio de 1976. Estavam presentes autoridades como o então ministro dos Transportes, Dirceu Araújo Nogueira; o governador de São Paulo, Paulo Egídio Martins, e milhares de cidadãos. O ex-prefeito Ednardo de Paula Santos conta que a obra visava o acesso à fábrica da Tecelagem Parahyba sem interromper o fluxo da ferrovia por onde passariam trens expressos. São da mesma época os projetos do Anel Viário, ligando as regiões norte e sul da cidade sem passar pela Dutra, e do Paço Municipal, que reuniu a estrutura administrativa antes dispersa. Na cultura, Elis Regina lançou o álbum Falso Brilhante e Djavan seu primeiro disco. O filme Rocky, as bandas Queen e Abba faziam sucesso.

Assista ao “Câmara do Tempo” quinzenalmente às quartas-feiras às 15h no canal 12.3 aberto, 7 da Claro e 9 da Vivo, ou no Youtube da emissora legislativa.