A família do aposentado Odail Pereira da Silva, 57 anos, que morreu na manhã desta terça-feira (14), em São José dos Campos, reagiu com tristeza e indignação pela morte do familiar, que não resistiu às complicações das graves queimaduras sofridas em um acidente com descarga elétrica no último domingo (12).

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“Estamos sem chão”, afirmou um sobrinho da vítima, ao relatar o impacto da perda.