Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa segunda-feira (13), em Caçapava, após ser surpreendido com mais de 1,4 quilo de entorpecentes em uma área conhecida pela atuação do crime.
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A ocorrência foi registrada por volta das 23h, em um terreno na rua Andirá, no bairro Chácara Roseirinha, em Caçapava. De acordo com a Polícia Militar, as equipes realizavam uma operação no bairro quando decidiram fazer uma incursão em uma área de mata já conhecida por denúncias de tráfico.
Durante a ação, dois indivíduos foram vistos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença dos policiais, ambos fugiram a pé. Após acompanhamento, um dos suspeitos foi detido. O outro conseguiu escapar.
O homem abordado foi identificado como G. B. F., 24 anos. Com ele, os policiais encontraram uma mochila contendo drogas, dinheiro em espécie e um rádio comunicador. Segundo a PM, o próprio suspeito admitiu, ainda no local, que estava envolvido com o tráfico na região.
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Drogas apreendidas
Na delegacia, foram apreendidos: 457 porções de cocaína (aproximadamente 525 gramas), 427 porções de maconha (cerca de 900 g) e 208 pedras de crack (cerca de 40 g), além de R$ 636,60 em dinheiro e um rádio comunicador com baterias.
A polícia destacou que a quantidade, a variedade das drogas e a forma como estavam embaladas indicam a prática de tráfico.
O suspeito foi levado à unidade policial, onde permaneceu em silêncio durante o interrogatório. Diante das evidências, a autoridade policial determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas.
G. segue à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia. A polícia informou que todos os direitos constitucionais do preso foram garantidos, incluindo comunicação à família e acesso à defesa.