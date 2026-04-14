Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa segunda-feira (13), em Caçapava, após ser surpreendido com mais de 1,4 quilo de entorpecentes em uma área conhecida pela atuação do crime.

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A ocorrência foi registrada por volta das 23h, em um terreno na rua Andirá, no bairro Chácara Roseirinha, em Caçapava. De acordo com a Polícia Militar, as equipes realizavam uma operação no bairro quando decidiram fazer uma incursão em uma área de mata já conhecida por denúncias de tráfico.