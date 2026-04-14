Imagens obtidas pelo OVALE mostram o momento exato em que o aposentado Odail Pereira da Silva, de 57 anos, é atingido por fios de alta tensão após a queda de um poste, na Vila Iracema, na região do Putim, em São José dos Campos.
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O caso ocorreu no domingo (12) e terminou com a morte da vítima nesta terça-feira (14). As cenas, consideradas fortes, registram o instante em que a vítima entra em contato com a fiação energizada e sofre uma descarga elétrica.
Vítima teve mais de 50% do corpo queimado
Odail chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal da Vila Industrial, onde permaneceu internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Ele passou por cirurgia de emergência, mas não resistiu às complicações provocadas pelas queimaduras.
Segundo familiares, o estado de saúde era extremamente delicado desde o acidente. A vítima teve mais de 50% do corpo queimado e não podia ser transferida para uma unidade especializada devido à gravidade do quadro.
“Estamos sem chão”, afirmou um sobrinho, ao relatar o impacto da perda.
Queda de poste causou acidente
O acidente aconteceu na rua Itambacuri, quando um poste caiu e deixou fios energizados expostos na via. O momento foi registrado por câmeras de segurança.
De acordo com a Prefeitura, o incidente teria sido provocado pelo rompimento de uma tubulação de água, o que causou erosão no solo, abertura de uma cratera e, consequentemente, a queda da estrutura.
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Nota da Sabesp
Por meio de nota, a Sabesp afirmou que "lamenta" o acidente e diz que está em contato com a família da vítima.
"A Sabesp lamenta profundamente o acidente ocorrido neste domingo (12), na Vila Iracema, em São José dos Campos, e prestará toda a assistência necessária ao morador, para isso já está em contato com a família. A empresa iniciou a apuração dos fatos e providenciou manobras operacionais para manter o abastecimento de água da região enquanto os reparos na tubulação são realizados", diz a nota.