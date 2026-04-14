Imagens obtidas pelo OVALE mostram o momento exato em que o aposentado Odail Pereira da Silva, de 57 anos, é atingido por fios de alta tensão após a queda de um poste, na Vila Iracema, na região do Putim, em São José dos Campos.

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O caso ocorreu no domingo (12) e terminou com a morte da vítima nesta terça-feira (14). As cenas, consideradas fortes, registram o instante em que a vítima entra em contato com a fiação energizada e sofre uma descarga elétrica.

Vítima teve mais de 50% do corpo queimado